Россия запустила по Украине баллистическую ракету и 111 дронов: уничтожено 65 целей, в четырех областях – повреждения

Силы противовоздушной обороны в ночь на воскресенье, 30 марта, сбили 65 ударных дронов, которыми страна-агрессор Россия атаковала Украину. Десятки беспилотников-имитаторов потеряны без последствий.

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Атака продолжалась с 20:00 предыдущих суток, враг также применил баллистику, зафиксированы повреждения на Харьковщине, Сумщине, Одесщине и Донбассе. Об этом сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ.

Отмечается, что баллистическую ракету военные преступники запустили из Ростовской области РФ, а 111 ударных и имитационных дронов разных типов с направлений: Миллерово, Курск, Брянск, Приморско-Ахтарск (РФ), мыс Чауда (ВОТ Крым).

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:00 воскресенья подтверждено сбитие 65 ударных БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере, юге, востоке и в центре страны.

В то же время 35 вражеских беспилотников-имитаторов были локационно потеряны (без негативных последствий).

В ночь на 30 марта Россия массированно атаковала "Шахедами" Харьков: в разных локациях города повреждены медучреждение, торговый центр, многоэтажки, офисное здание, разрушен частный дом, сгорели автомобили и гаражи. В результате действий агрессора погибли два человека, по меньшей мере 30 человек пострадали.

На Полтавщине из-за падения обломков было зафиксировано возгорание сухой травы на открытой местности, повреждена кровля и остекление частного дома в Полтавском районе. Незначительные повреждения получили административное здание детского лагеря и линия электропередач, из-за чего без света остались 16 абонентов.

Как сообщал OBOZ.UA, во время дроновой атаки РФ в ночь на 29 марта силы ПВО сбили 94 из 172 беспилотников, еще десятки были локационно потеряны. Последствия вражеских ударов были зафиксированы в Днепропетровской, Харьковской и Сумской областях.

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