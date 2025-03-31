Оккупанты били дронами: в Харькове в результате вражеской атаки произошел пожар, есть пострадавшие. Фото и видео

В понедельник, 31 марта, ночью российские оккупанты атаковали Харьков дронами, в результате чего возникли пожары. Известно о трех пострадавших.

Видео дня

Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов. Он отметил, что также есть повреждения окон в многоэтажках, авто и детском саду.

"02:29 – г. Харьков. Попадание БпЛА "Шахед" в здание цеха. Повреждено остекление окон 3-х многоквартирных домов, остекление и фасад здания детского сада и 2 автомобиля", – говорится в сообщении.

В результате российской атаки пострадали три человека, у них острая реакция и стресс, у одного человека ссадины коленного сустава.

Позже, в 5 часов утра, два вражеских "Шахеда" попали в крышу производственного здания и в складское здание, где произошло дальнейшее возгорание.

В Харьковской областной прокуратуре показали последствия массированного обстрела Киевского района города и сообщили об открытии уголовных производств по фактам совершенных военных преступлений.

"С 2 до 6 часов утра россияне нанесли 6 ударов по промышленной зоне в Киевском районе, попадание по складским помещениям и типографии. В результате взрывов произошел пожар площадью в несколько тысяч кв. м. Предварительно для удара враг использовал БПЛА "Герань-2". По фактам этих военных преступлений возбуждены уголовные производства", – рассказал спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.

Синегубов добавил, что оккупанты также атаковали Дергачевскую общину на Харьковщине. В результате попадания российского беспилотника в г. Дергачи загорелся травяной покров.

"05:02 – Харьковский р-н., Дергачевское общество, г. Дергачи. В результате попадания БпЛА "Шахед" возникло возгорание травы на площади 2500 м.кв", – написал глава Харьковской ОГА.

Напомним, в субботу, 29 марта, российская армия нанесла удары по Харькову дронами-камикадзе типа Shahed. Взрывы раздались в разных частях города, в результате атаки есть погибшие и пострадавшие. Среди объектов, которые получили повреждения, торговый центр, многоэтажные жилые дома, медицинское учреждение, а также офисное здание. Также загорелись автомобили и гаражи.

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупанты вечером 26 марта массированно атаковали Харьков беспилотниками, под удар врага попали жилые кварталы. Число пострадавших среди жителей возросло до 13 человек.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!