Россия вывела в Черное море боевой корабль: в ВМС оценили уровень ракетной угрозы

На утро 8 декабря в Черном море находится один вражеский корабль-носитель крылатых ракет "Калибр", с общим залпом 0 ракет. В то же время в Азовском море вражеских кораблей нет.

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Об этом сообщили Военно-морские силы ВСУ. В Средиземном море есть один вражеский корабль, являющийся носителем крылатых ракет "Калибр", с возможным залпом до 16 ракет.

В течение суток в интересах РФ через Керченский пролив прошли:

к Черному морю – 0 судов, из них 0 продолжили движение в направлении Босфора;

до Азовского моря – 1 судно, из которых 0 продолжили движение из Босфора.

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации", – сообщают ВМС Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупанты не оставили ни одного корабля в Графской бухте (Нефтяная гавань) в оккупированном Севастополе (АР Крым). Большинство судов было переведено в Новороссийск (РФ).

Ранее сообщалось, что закрытие Турцией проливов Босфор и Дарданеллы согласно Конвенции Монтре в начале полномасштабного вторжения России в Украину значительно ограничило морские возможности агрессора. Это, в частности, не позволило России осуществить планы оккупации Одессы, Николаева и других территорий, которые она намерена была захватить из-за морских операций.

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