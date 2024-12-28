Россия вывела в Черное море один корабль: в ВМС оценили уровень ракетной угрозы

Россия вывела в Черное море один ракетоноситель, правда ракетами "Калибр" он не снаряжен. В Азовском море вражеские суда отсутствуют.

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А вот в Средиземном захватчике по состоянию на 06:00 28 декабря держат восемь кораблей, среди них три ракетоносителя с общим залпом до 26 ракет. О ситуации в море рассказали в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

По данным ВМС, в Черном море Россия удерживает один корабль-носитель крылатых ракет "Калибр", однако ракеты на нем отсутствуют.

В Азовском море вражеские корабли утром 28 декабря не фиксировались.

В Средиземном море – восемь вражеских кораблей, из которых три являются носителями крылатых ракет "Калибр". Общий залп – до 26 ракет.

"За сутки в интересах РФ проход по Керченскому проливу совершили: к Черному морю – 5 судов, из них 4 продолжили движение в направлении пролива Босфор; к Азовскому морю – 1 судно, двигавшееся из пролива Босфор", – отметили в Военно-морских силах.

Напомним, в ноябре в ВМС показали кадры испытания украинского корвета "Иван Мазепа". На корабле испытали артиллерийское оружие.

В ходе испытаний корвет продемонстрировал отличные результаты, точно поразив воздушные, морские и наземные цели.

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