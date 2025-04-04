Россия взыскала в 10 раз больше военнослужащих: эксперт назвал самое опасное направление фронта. Карта

Оккупационные войска России планировали наступательную операцию на украинском фронте весной 2025-го, и об этом было известно еще осенью прошлого года: единственное, никто не мог сказать, с какого именно направления попытается атаковать враг. Вполне возможно, что это будет один из озвученных ранее – Сумской, Харьковский или Запорожский, или же Лиманский, который сейчас выглядит самым опасным.

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В частности, там сосредоточено почти в десять раз больше солдат армии РФ, чем Сил обороны. Об этом в интервью OBOZ.UA заявил ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман.

Он подчеркнул, что информация о подготовке агрессором нового наступления не застала Украину врасплох. В то же время напомнил, что такие операции не проводятся в одном месте: обычно выбирается не менее двух направлений, но не более пяти.

"3-4 – это нормально, больше – это распыление войск. Это прописано и в военной науке, и в боевых уставах", – подчеркнул собеседник.

Говоря о потенциальной опасности на Лиманском направлении, он предостерег, что россияне уже научились достаточно быстро перемещать войска вдоль линии фронта. Для этого они используют преимущественно железную дорогу. Так, те оккупационные силы, которые сегодня сосредоточены на одном направлении, за несколько дней могут быть переброшены на другое.

"Поэтому опасность для Сумской, Харьковской и Запорожской областей остается. Но говорить, что именно там на сто процентов будут попытки наступательных действий россиян, не стоит. Это можно только предполагать", – подчеркнул Гетман.

Также он добавил, что российский диктатор Путин подписал указ о мобилизации 160 тысяч солдат. Часть из них обязательно "с помощью кнута или пряника" подпишет контракт с армией РФ и станет живой силой, которую уже можно будет посылать на фронт. Соответственно, это приведет к появлению дополнительных оккупационных сил непосредственно на передовой.

"Но на сегодняшний день их там около 600 тысяч – столько, сколько было и полгода назад. И намного эта цифра не увеличилась. Техники у них стало только меньше, потому что мы ее уничтожаем. Пополнять ее запасы им гораздо труднее, чем личный состав… Поэтому наступательные действия возможны, но в то, что россияне смогут достичь какого-либо существенного продвижения, я не верю, ведь у них не увеличилось количества сил и средств", – подытожил Гетман.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным Института изучения войны, российские войска расширяют плацдарм к северо-востоку от Лимана. Отмечается, что враг нацелился на захват этого города, а также Боровой в ближайшие месяцы.

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