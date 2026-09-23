Россия за год захватила 890 км, Украина освободила – 800 км: Зеленский рассказал о ситуации на поле боя

Президент Владимир Зеленский заявил, что в 2026 году Россия захватила около 890 квадратных километров украинской территории, тогда как Украина освободила около 800 квадратных километров. По его словам, российские потери за этот период составили около 270 тысяч человек.

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Зеленский отметил, что из-за такого соотношения территориальных завоеваний ситуация на фронте фактически остается практически неизменной. Об этом он рассказал в интервью The Wall Street Journal.

Россия захватила около 890 км

Зеленский рассказал, что в 2026 году российские войска захватили примерно 890 квадратных километров территории Украины, тогда как украинские силы освободили около 800 квадратных километров.

"Значит, это означает, что на разных направлениях у них есть 90, ладно, скажем, дополнительных 100 километров в год. Это во много раз меньше, чем было раньше, когда они захватывали около 3000–4000 километров в год", – сказал президент.

По его словам, при этом потери российской стороны составили около 270 тысяч человек. Зеленский отметил, что цена таких территориальных завоеваний очень высока.

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Зеленский заявил, что ситуация на фронте практически не меняется

Президент отметил, что "на поле боя почти всё замерло", несмотря на заявления российского руководства об успехах своих войск.

"Путин много говорит об успехах России на поле боя, но мы также слышим, что его генералы не говорят ему правду", – сказал Зеленский.

По его словам, для российского руководства большие потери личного состава не являются поражением. В то же время, как отметил президент, российское общество теряет людей и деньги и платит "высокую цену" за захват около 100 квадратных километров украинской территории.

Напомним, потери российской армии в ходе операции "Вивальди" превысили ожидания. Украинские войска продолжают продвижение на Лиманском направлении, а попытки РФ контратаковать приводят к новым потерям.

Как писал OBOZ.UA, на Лиманском направлении украинские силы могут готовить операцию по обходу и блокированию Ямполя. По оценке Ивана Яковины, освобождение города может лишить Россию возможности окружить Славянск и Краматорск с севера.

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