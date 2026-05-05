Российское командование перед празднованием 9 мая перебрасывает военных с передовой в тыл. По данным партизанского движения, речь идет о боеспособных подразделениях, которых привлекают к подготовке парада.

Это, как утверждается, уже повлияло на ситуацию на отдельных участках фронта. Об этом сообщает "Атеш".

По информации агентов движения, на Константиновском направлении с фронта массово выводят боеспособных военнослужащих.

Речь идет, в частности, о подразделениях 4-й отдельной мотострелковой бригады и 103-го мотострелкового полка. Их перебрасывают в тыл для участия в репетициях и подготовке к параду в Москве.

Отмечается, что после вывода подготовленных военных позиции остаются укомплектованными менее боеспособными бойцами.

По данным движения, на передовой остаются раненые или недостаточно подготовленные военнослужащие, что существенно усложняет содержание обороны. Это приводит к дестабилизации ситуации и проблемам в координации действий подразделений.

Сообщается, что из-за недостатка подготовленных кадров российские войска меняют тактику ведения боевых действий.

Вместо качественной подготовки акцент делается на массированном применении личного состава. В штурмах, по этим данным, участвуют большие группы неподготовленных военных.

В результате таких действий, по информации "Атэш", резко возрастает количество потерь среди личного состава.

Речь идет как о погибших, так и о раненых. При этом моральное состояние в подразделениях оценивается как низкое.

"Эти проблемы обсуждаются среди военнослужащих как системный провал командования, которое жертвует фронтом ради парадного блеска. Солдаты не стесняются в оценках: фронт слит ради трибун и маршей", – отметили в "Атеш".

