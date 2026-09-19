Россия запускает по Украине реактивные дроны прямо с завода, есть дата изготовления: "Флеш" показал фото

Страна-агрессор Россия продолжает наносить удары по Украине реактивными дронами типа "Шахед", которые буквально только что сошли с конвейеров на заводах, где их собирают. Об этом свидетельствует маркировка деталей БаЛА.

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Об этом сообщил внештатный советник президента по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей "Флеш" Бескрестнов. Он опубликовал фото фрагментов уничтоженных "Шахедов", на которых можно увидеть даты изготовления – 3 и 4 сентября 2026-го.

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То есть дронами, детали для которых изготовили в начале сентября, россияне наносили удары по Украине в этом же месяце.

"Враг продолжает атаковать нас реактивными "Шахедами" буквально прямо с завода. Надо понимать, что на фото указана дата изготовления детали. Сам "Шахед" изготовлен еще позже", – написал "Флеш".

Ранее мы писали о том, что российские реактивные дроны "Герань-4" могут развивать скорость до 500 км/ч, летать на высоте 8 км и преодолевать более 700 км.

Кроме того, некоторые из них оснащены системой онлайн-управления и камерой с дневным и ночным каналами, что позволяет операторам управлять беспилотником в режиме реального времени. Речь идет об ударном БПЛА "Герань-4 Сикер".

Как сообщал OBOZ.UA, Служба безопасности Украины в течение 19 сентября второй раз сбила реактивный "Шахед" противника, используя новый беспилотник-перехватчик отечественного производства. Боевое применение этого оружия было успешным.

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