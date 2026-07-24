Россия запускает по Украине реактивные "Шахеды" с онлайн-управлением: "Флеш" показал зоны риска. Карта

Российские ударные БПЛА стали представлять новую угрозу для украинцев. Речь идет о реактивных "Шахедах" с онлайн-управлением. Хотя у них есть ограничения по дальности управления, связанные с особенностями технологии, эти дроны способны атаковать любые цели в зоне поражения.

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Об этом сообщил советник президента по вопросам развития оборонных технологий Сергей "Флеш" Бескрестнов. Он также показал карту Украины с обозначенными районами, попадающими в зоны потенциальных атак таких "Шахедов".

Советник отдельно отметил, что в обозначенных красным цветом зонах "Шахеды" могут атаковать как движущиеся, так и статичные, неподвижные цели.

В частности, в красную зону входят все Одесская, Николаевская, Херсонская, Днепропетровская, Харьковская, Сумская, Черниговская и частично Киевская области.

"Владельцы складов, АЗС, предприятий и т. д. должны быть готовы к возможным ударам. Обращайте внимание на сигналы тревоги, сооружайте укрытия для людей", – обратился Флеш к украинцам.

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Новая тактика

Также Флеш отметил, что российские оккупанты все чаще отказываются от тактики массированных ударов дронами-камикадзе по Украине. Теперь путинская армия решила перейти к более точечным, но при этом сложным и скоординированным атакам. И поэтому на сегодняшний день "Шахеды" все чаще используются именно в режиме ручного управления.

Главная цель смены тактики – сделать беспилотники невидимыми для украинских систем обнаружения. Ради этого противник прибегает к экстремальным мерам.

По словам Бескрестнова, был зафиксирован случай, когда во время атаки на объект вражеский БПЛА опустился на критическую высоту – всего 22 метра над землей.

Как сообщал OBOZ.UA, украинцы теперь могут официально присоединяться к противовоздушной обороне без мобилизации. Добровольцы из ДФТГ и лица с соответствующей подготовкой могут самостоятельно обнаруживать и сбивать "Шахеды" (и, разумеется, любые другие вражеские дроны).

При этом за участие в проекте предусмотрено до 100 000 гривен в месяц, а технику и оружие будут предоставлять ВСУ.

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