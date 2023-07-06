Россия запустила по Украине более тысячи иранских дронов: Кислица в Совбезе ООН напомнил о государстве-террористе

Начиная с сентября 2022 страна-агрессор Россия массово использует иранские дроны для атак нашей страны. Так, по состоянию на сегодняшний день государство-террорист запустило по Украине больше тысячи БПЛА типа Shahed-131, Shahed-136 и Mohajer-6.

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Об этом в четверг, 6 июля, заявил постпред Украины при ООН Сергей Кислица на заседании Совбеза организации. По его словам, дроны РФ использует как элемент стратегии террора против гражданского населения и критической инфраструктуры, сообщает Укринформ.

"По состоянию на сегодняшний день зафиксировано более тысячи запусков Российской Федерацией иранских БПЛА над территорией Украины. Все типы иранских БПЛА, которые взорвались или были сбиты над территорией Украины, а также их обломки были тщательно разобраны и изучены", – сказал Кислица.

Украинские следователи и независимые международные эксперты на основании этих исследований собрали доказательства, подтверждающие иранское происхождение БПЛА.

По его словам, Россия специально меняет маркировку на иранских дронах. Так, на них указано "Герань-1" и "Герань-2". Но экспертиза доказала, что на самом деле – это БПЛА Shahed-131, Shahed –136 соответственно.

"Несмотря на многочисленные официальные возражения и заявления, Иран продолжает передачу БПЛА в Российскую Федерацию. Компетентные органы Украины обладают еще более тревожной информацией о намерениях Российской Федерации продолжить последующие атаки на Украину с применением более совершенных иранских беспилотных летательных аппаратов и баллистических ракет", – сказал постпред.

Он отметил, что передача дронов из Ирана в Российскую Федерацию – это грубое нарушение резолюции СБ ООН 2231, в частности пункта 4 Приложения В к настоящему документу. Поэтому Украина просила прислать экспертов для осмотра найденных БПЛА.

"Любое дальнейшее промедление со всесторонним рассмотрением ООН фактов нарушения Ираном и Российской Федерацией резолюции СБ ООН 2231 подрывает, если не дискредитирует, доверие к Совету Безопасности, а также его способность обеспечивать выполнение собственных решений", – добавил Кислица.

Также он обратил внимание на сопротивлению, которое оказывает Москва против участия экспертов ООН.

"В конце концов, если Россия настаивает на том, что фотографии с иранскими беспилотниками являются фейком, то почему вы так решительно выступаете против инспекции", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кислица заявил, что язык вражды стал инструментарием пропаганды Кремля в стремлении уничтожить украинскую нацию, частью глобальной дезинформационной кампании РФ против Украины и ее государств-партнеров. Последний пример последовал 6 июня, когда Россия пыталась скрыть свое военное преступление – подрыв дамбы Каховской ГЭС, распространяя многочисленные фейки и безосновательные обвинения.

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