Россия запустила "Шахеды" по Украине: где объявили воздушную тревогу
Вечером в пятницу, 15 ноября, российские оккупационные войска снова атаковали Украину дронами-камикадзе. Их враг запустил с восточного и северного направлений, по регионам начала распространяться тревога.
Об угрозе "Шахедов" информировали в Воздушных силах ВСУ. Вражеские ударные БПЛА сначала фиксировали в Донецкой области, а также на Сумщине
"Группа ударных БПЛА из Донецкой области курсом на Днепропетровщину", – говорится в сообщении.
Вскоре ударные БПЛА фиксировали на востоке Днепропетровской области, они держали курс на Харьковщину.
Как сообщал OBOZ.UA, страна-агрессор Россия не прекращает воздушные атаки на Украину и в ночь на 15 ноября применила для этого 31 средство нападения. На 08:30 защитники неба сбили 26 целей, среди которых ударные дроны и крылатая ракета. ПВО работала в четырех регионах фактически 11 часов.
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