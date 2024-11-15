Воздушный бой длился 11 часов: защитники неба обезвредили 25 дронов и ракету Х-59, которыми атаковала Россия

Страна-агрессор Россия не прекращает воздушные атаки на Украину и в ночь на 15 ноября применила для этого 31 средство нападения. По состоянию на 08:30 защитники неба сбили 26 целей, среди которых ударные дроны и крылатая ракета.

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ПВО работала в четырех регионах фактически 11 часов, ведь именно столько длилась эта вражеская атака (с 21:00 четверга). В командовании Воздушных сил ВСУ сообщили детали.

Враг нанес удар по Одесщине двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из акватории Черного моря, а также атаковал 29 ударными БПЛА типа Shahed из района Приморско-Ахтарск, РФ.

На утро подтверждено сбитие одной авиаракеты и 25 ударных дронов. Большинство воздушных целей уничтожены на Одесщине. Также противовоздушная оборона работала в Николаевской, Кировоградской и Тернопольской областях.

В результате вражеской атаки в Одессе погибла женщина и десять человек получили ранения. В городе повреждены дома, автомобили и имущество граждан, пострадавшим оказывается помощь.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 14 ноября Силы обороны сбили 21 ударный дрон РФ цель над четырьмя регионами, еще десятки были обезврежены без взрывов. Враг в общей сложности применил 59 средств нападения.

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