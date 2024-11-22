Россия запустила Шахеды по Украине: куда летят дроны

Ночью пятницы, 22 ноября, по Украине начала распространяться воздушная тревога из-за угрозы ударов с воздуха. Российские войска запустили дроны-камикадзе, сначала в направлении Сумщины.

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Но после Сумской области на карте воздушных тревог "покраснели" Полтавская и Харьковская области. Как отметили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины, "есть угроза применения врагом ударных БПЛА".

В частности, тревога для Сумской области была объявлена в 1:44. Но уже в 01:55 в ВС сообщили, что вражеские БПЛА, которые фиксируются на Сумщине, двигаются в южном направлении на Полтавщину.

В два часа ночи в ПС предупредили Черниговщину о движении ударных БпЛА в направлении области из Сумщины. "В случае объявления тревоги направляйтесь в укрытие", – призвали в ВС. В настоящее время на Черниговщине тревогу не объявляли.

В 02:40 Воздушные силы предупредили о вражеских БПЛА в Харьковской области, причем группа движется в восточном направлении.

Н карте тревог в настоящее время – без изменений.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 21 ноября российские террористы нанесли удар межконтинентальной баллистической ракетой по Украине. Под вражеской атакой оказался город Днепр.

Какую ракету применили для удара российские террористы и какие характеристики имеет МБР, читайте в материале OBOZ.UA.

В результате обстрела небо над Днепром осветило зарево. На видео при ударе зафиксировано около 5 взрывов.