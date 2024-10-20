Россия запустила 'Шахеды' по Украине: в каких областях объявлена воздушная тревога

Вечером в воскресенье, 20 октября, в украинском небе снова зафиксировали российские дроны-камикадзе Shahed-136 иранской разработки. Первые БПЛА зашли с севера в Сумскую область, но потом к атаке подключились дроны с южного направления, которые направлялись к Одесщине.

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Воздушные силы ВСУ около 21:00 подтвердили угрозу в официальном Telegram-канале. Примерно через 20 минут покраснела не только Сумская, но и Черниговская область.

Дроны продолжили движение в глубину нашей территории. В 21:50 военные сообщили, что БПЛА прорывались с Сумщины на Полтавщину. В это же время другая группа БПЛА появилась на юге. С акватории Черного моря "Шахеды" летели к Одесской области.

Как писал OBOZ.UA:

– Всего с начала 2024 года (по состоянию на утро 20 октября) РФ применила свыше 6130 "Шахедов", сообщил ранее президент Владимир Зеленский.

– За последние семь дней захватчики запустили более 20 ракет разных типов и около 800 управляемых авиабомб.

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