Россия запустила ударные дроны по Украине: где объявили тревогу и куда летят "Шахеды"
Вечером, 29 сентября, страна-агрессор снова запустила дроны-камикадзе типа Shahed, на этот раз – с северного направления. Областями Украины начала распространяться воздушная тревога.
Об угрозе предупредили в воздушных силах ВСУ. Сначала тревогу из-за "Шахедов" объявили для Сумской области.
"Сумская область – угроза применения ударных БПЛА", – говорится в сообщении военных.
Также отмечается, что Россия осуществила пуск управляемых авиационных бомб тактической авиацией на Сумщине.
По состоянию на 21:44 тревога также распространилась и на Херсонскую область.
"БпЛА в Херсонской области, курсом на Николаевскую область", – сообщили в ПС ВСУ.
В 21.50 тревога распространилась на Николаевскую область.
По состоянию на 22.25 тревога распространилась в Полтавской, Харьковской и Одесской областях.
В ВС ВСУ сообщили, что:
– БпЛА на границе Николаевской и Одесской областей, курс северо-западный.
– Несколько БПЛА в центральной и южной части Сумской области, курс южный.
– БпЛА в северной части Полтавской области, курс южный.
– Пуски управляемых авиационных бомб тактической авиацией в Харьковской области.
Напомним, что оккупационные войска России утром 29 сентября также совершили массированный обстрел Запорожья управляемыми авиационными бомбами. В облцентре разрушена многоэтажка и 15 частных домов, ранены 16 мирных жителей.
Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 26 сентября оккупационные войска ударили по гражданской инфраструктуре Запорожья, ранив девять человек. Были попадания по жилой застройке и территории одного из предприятий.
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