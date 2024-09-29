Россия запустила ударные дроны по Украине: где объявили тревогу и куда летят 'Шахеды'

Вечером, 29 сентября, страна-агрессор снова запустила дроны-камикадзе типа Shahed, на этот раз – с северного направления. Областями Украины начала распространяться воздушная тревога.

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Об угрозе предупредили в воздушных силах ВСУ. Сначала тревогу из-за "Шахедов" объявили для Сумской области.

"Сумская область – угроза применения ударных БПЛА", – говорится в сообщении военных.

Также отмечается, что Россия осуществила пуск управляемых авиационных бомб тактической авиацией на Сумщине.

По состоянию на 21:44 тревога также распространилась и на Херсонскую область.

"БпЛА в Херсонской области, курсом на Николаевскую область", – сообщили в ПС ВСУ.

В 21.50 тревога распространилась на Николаевскую область.

По состоянию на 22.25 тревога распространилась в Полтавской, Харьковской и Одесской областях.

В ВС ВСУ сообщили, что:

– БпЛА на границе Николаевской и Одесской областей, курс северо-западный.

– Несколько БПЛА в центральной и южной части Сумской области, курс южный.

– БпЛА в северной части Полтавской области, курс южный.

– Пуски управляемых авиационных бомб тактической авиацией в Харьковской области.

Напомним, что оккупационные войска России утром 29 сентября также совершили массированный обстрел Запорожья управляемыми авиационными бомбами. В облцентре разрушена многоэтажка и 15 частных домов, ранены 16 мирных жителей.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 26 сентября оккупационные войска ударили по гражданской инфраструктуре Запорожья, ранив девять человек. Были попадания по жилой застройке и территории одного из предприятий.

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