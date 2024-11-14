'Россиянам чихать': эксперт высказал мнение, что ВСУ должны выйти из Курской области. Видео

Вооруженным силам Украины нужно выйти с российских территорий Курской области, потому что пока там идет операция ВСУ, мы теряем землю на востоке нашей страны. Эта операция имеет чисто политический смысл, но с военной точки зрения она уже не имеет перспектив.

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Так, OBOZ.UA прокомментировал ситуацию на фронте военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак. Он подчеркнул, что это его личное мнение.

"Курахово уже окружено процентов на 50-60, а возможно немного больше. Мы понимаем, что возможно уже в течение следующего месяца, а возможно и до конца года оно будет окружено россиянами и нам придется оттуда выходить, как это было с городом Угледар, с Селидово" – отметил господин Ступак.

Он также добавил, что у российского диктатора Путина есть "идея фикса относительно исторических земель", и поэтому "до 20 января он хочет выдавить Вооруженные силы Украины из Курской области".

"Нам придется оттуда отходить – это мое видение. Я более чем убежден, что придется оттуда выходить. Слушайте, ну это всего несколько сел и районный центр Суджа. Таких районных центров у россиян сотни, а сел тысячи. Да (руководству) чихать на них. Даже если бы это был город Белгород – им чихать и на Белгород. Потому что в Москве рестораны и ночные клубы открыты, все работает – вот они и не беспокоятся относительно Курской области", – считает Ступак.

Эксперт напомнил: если по данным на сентябрь ВСУ на Курщине контролировали 900 км², сейчас это всего шесть сотен квадратных километров. Но пока в Курской области задействованы лучшие из лучших подразделений ВСУ, на востоке "мы теряем Покровскую агломерацию".

Поэтому украинским защитникам нужно выйти из Курщины, на долю которой россиянам все равно "чихать", и сосредоточиться на востоке нашей страны, считает Ступак.

Как сообщал OBOZ.UA, на Курщине Россия сосредоточила группировку войск численностью около 50 тысяч, к пятой части из них составляют военные из Северной Кореи. Перед группировкой стоит задача вытеснить украинские войска из Курской области до конца января 2025 года.

К тому же, чтобы восполнить значительные потери в живой силе, РФ перебрасывает туда свою 76-ю десантно-штурмовую дивизию.

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