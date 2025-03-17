Россияне атаковали критическую инфраструктуру Днепропетровщины и Запорожья: тысячи людей остались без света и водоснабжения

Вечером 17 марта страна-агрессор традиционно атаковала мирные украинские города. Под ударами дронов оказалась критическая инфраструктура Днепропетровщины и Запорожья.

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Местные власти сообщают, что в Запорожье три тысячи абонентов остались без света и три села без водоснабжения. А в Днепровском районе Днепропетровщины из-за атаки произошел сильный пожар.

"Из-за атаки БпЛА в Днепровском районе произошел сильный пожар. Поврежден инфраструктурный объект. На данный момент информации о пострадавших нет", – говорится в сообщении главы ОВА Сергея Лысака.

Пока о пострадавших ничего неизвестно. Детали атаки уточняются.

Напомним, что российские войска утром понедельника, 17 марта, атаковали Покровск, попав в частный дом. В результате удара пострадали трое детей.

В ночь на понедельник, 17 марта, российские оккупанты совершили очередную атаку на Одесскую область, применив ударные беспилотники. В результате вражеских обстрелов получили повреждения гражданские объекты и энергетическая инфраструктура.

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