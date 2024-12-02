Россияне атаковали управляемыми ракетами Кривой Рог: силы ПВО сбили все цели

Российские оккупационные войска вечером в понедельник, 2 декабря, атаковали Кривой Рог тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69. Силы противовоздушной обороны сбили все три вражеские ракеты.

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О работе ПВО отчитались в Telegram-канале Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Как отмечается, россияне запустили ракеты с самолетов Су-34 и Су-57.

Взрывы в городе прозвучали в 17:30 и 19:30, отмечено в сообщении.

"Все три ракеты были сбиты противовоздушной обороной воздушного командования "Восток", – сообщили в ПС.

В то же время глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в Telegram отметил, что в результате вражеской атаки на Кривой Рог пострадали два человека. Также есть разрушение гражданской инфраструктуры.

"Разрушены два дачных дома. Еще один – поврежден. Поврежден также микроавтобус. Спасатели продолжат обследовать территорию", – написал Лысак.

По его словам, 85-летний мужчина был госпитализирован в состоянии средней тяжести, а 53-летнему медицинскую помощь оказали на месте.

Руководитель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул поблагодарил силы ПВО за сбитие российских ракет. "Спасибо ПВО", – написал он на своем канале в Telegram.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 2 декабря силы ПВО сбили 52 "Шахеда" над Украиной, еще полсотни были локационно потеряны или вышли из воздушного пространства страны. В Тернополе российский БПЛА попал в многоэтажку, убив одного человека. Повреждена жилая застройка, трое жителей пострадали.

В одном из районов Киевской области в результате падения обломков сбитых вражеских целей возникло возгорание складского помещения сельскохозяйственного предприятия.

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