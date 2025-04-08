'Россияне давят невероятным количеством пехоты': в ВСУ рассказали о ситуации на Лиманском направлении. Карта

Российские захватчики с помощью большого количества пехоты давят на Лиманском направлении, чтобы найти щели в украинской обороне. Со своей стороны ВСУ уничтожают живую силу противника, однако оккупанты быстро восстанавливают наступательный потенциал за счет большого количества новых солдат.

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Об этом рассказала пресс-секретарь 66-й отдельной механизированной бригады имени князя Мстислава Храброго Анастасия Блищик, сообщает "Радио Свобода". Она отметила, что россияне применяют большое количество дронов, в том числе и на оптоволокне.

"Мы можем подтвердить, что последний месяц ситуация действительно очень ухудшилась. Россияне давят невероятным количеством пехоты, которой у них просто очень много. Это могут быть как и большие пехотные группы, так и малые пехотные группы, которые пользуются погодными условиями", – подчеркнула пресс-служба.

По ее словам, враг пытается вклиниться в боевые порядки Сил обороны, чтобы поскорее зайти в тыл и "наделать нам беды". Пресофицер объяснила, что нашим бойцам на Лиманском направлении не хватает людей, в отличие от оккупантов, которые, несмотря на большие потери, быстро пополняются новыми военными.

"За месяц только бойцы нашей бригады нанесли россиянам очень большие потери, в том числе численностью двух батальонов. Однако россияне не останавливаются. Из-за того, что у них налажена эта система оперативного пополнения их потерь, наступательный потенциал они дальше сохраняют, и он не теряется", – отметила Блищик и добавила, что кое-где на одного украинского пехотинца приходится 10 российских военнослужащих.

Напомним, ранее стало известно, что ВСУ продвинулись вблизи Покровска и добились успеха в районе Часового Яра. Со своей стороны российские оккупанты имели успехи на Торецком и Покровском направлениях.

Как сообщал OBOZ.UA, оккупационная армия РФ накапливает силы на границе канала Северский Донец – Донбасс в районе города Часов Яр. Враг пытается пересечь этот искусственный водоток в Донецкой области.

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