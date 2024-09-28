Россияне готовятся к штурмовым действиям на Запорожском направлении – Силы обороны Юга

Российские оккупационные войска активизируют свои усилия в Запорожском направлении, готовя штурмовые действия. В районе Приютного происходит сосредоточение живой силы и техники противника.

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Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Сил обороны юга Украины Владислав Волошин. "Подготовка россиян к штурмовым действиям ведется сегодня на Запорожском направлении, в частности, в районе Приютного", – сказал он.

Украинская разведка установила, что российские силы концентрируют живую силу для проведения атак. В частности, на днях с автомобильной базы южного округа РФ было получено 25 легких автомобилей типа "баги". Эти средства планируется использовать для проведения штурмов малыми группами, что указывает на намерения оккупантов активизировать свои действия на этом направлении.

"Это такие признаки подготовки, что на Запорожском направлении будут в скором будущем проводиться штурмовые действия", - добавил Волошин.

Он также добавил, что враг уже сосредотачивает личный состав штурмовых групп на передовых позициях, что может свидетельствовать о намерениях атаковать в ближайшее время.

Напомним, 24 сентября в России заявили, что их армия начала штурм Угледара. Во время штурмов оккупанты применяют огромное количество КАБов и авиации, что позволяет им продвигаться.

Западные СМИ, в частности Forbes, принялись утверждать, что под угрозой оцепления в городе "оказалась украинская бригада численностью около двух тысяч человек".

Уже на следующий день, 25 сентября, в Сухопутных войсках заявили, что Угледар сейчас не находится в окружении, но есть продвижение оккупантов.

Между тем , в ISW заявили, что россияне могут захватить город. Однако отметили, что даже в случае захвата Угледара российскими войсками это вряд ли обеспечит существенное оперативное преимущество для дальнейших атак в западной части Донецкой области. Хотя, по замыслу российского командования, наступательные действия под Угледаром и Покровском взаимно усиливают друг друга и преследуют цель растянуть украинские силы на более широком фронте в Донецкой области.