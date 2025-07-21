Россияне хотят подойти к Мирнограду: эксперт объяснил, где может произойти ключевая битва. Карта

Российские оккупанты хотят подойти к Мирнограду (Донецкая область) и пытаются сделать окружение в этом районе. Ключевыми воротами и битвой, которая, скорее всего, будет разворачиваться по дороге к цели – является населенный пункт Гришино.

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Такое мнение в интервью OBOZ.UA высказал исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло. Он добавил, что Силы обороны пытаются помешать продвижению врага.

"Россияне хотят постепенно подойти именно к Мирнограду. И здесь ключевыми воротами и ключевой битвой, которая, скорее всего, будет разворачиваться, является населенный пункт Гришино. Он станет едва ли не единственными входными воротами в Мирноград, примерно 8 км. Скорее всего, там россияне хотят по ручью постепенно двигаться к этому городу и достичь целей оперативного окружения. Наши военные это понимают и пытаются остановить это продвижение россиян", – пояснил эксперт.

Оккупанты изменили характер боевых действий

Захватчики с помощью беспилотников на расстоянии 20-25 км от линии боевого соприкосновения пытаются установить контроль над логистикой. Если наши бойцы уничтожают только военные машины и военных, то россияне не гнушаются ничем.

"В частности, в этом районе они сейчас атакуют очень активно в районе населенных пунктов Разино, Федоровка, Родинское и т.д., для того, чтобы уничтожить, в том числе гражданских, сделать эту зону безжизненной", – рассказал Жмайло.

По его словам, время покажет в каком направлении будет двигаться враг. Кроме Мирнограда россияне могут пойти на Родинское, Гришино, Новоалександровку, чтобы усложнить оборону нашего гарнизона.

Захватчики планируют захватить Константиновку

Еще одним сложным направлением на фронте является Константиновка. Но российские войска продвигаются там медленнее, поскольку прежде всего им нужно взять Яблоновку и Александро-Калиново. В случае прорыва в этих направлениях до окраин Константиновки останется лишь 4–6 километров.

Это позволит постепенно давить в сторону города, заставляя украинские подразделения отступать с нынешних позиций – в частности в районах Щербиновки, Петровки и Клебан-Быка. Такое развитие событий может открыть для противника путь к операционному пространству и оттеснения наших сил от Торецка.

"Огромные трудности у врага с боями в городской застройке. Всю западную часть города Часов Яр мы контролируем, в Торецке продолжаются тяжелые бои, но мы до сих пор находимся на северных окраинах, пытаясь их задержать в этих руинах. Попытки врага обойти город Часов Яр с севера также к счастью пока не принесли успеха. Здесь россияне в определенной степени заторможены и, возможно, больше сосредотачиваются на направлении Григорьевка-Марково, для того, чтобы выйти на кряж высот и таким образом усложнять логистику по большой агломерации городов от Славянска до Константиновки, чтобы развернуть там свою артиллерию, экипажи своих дронов на оптоволокне", – отметил Жмайло.

Что сейчас происходит на фронте

По информации Генерального штаба ВСУ по состоянию на утро 21 июля с начала суток произошло 154 боевых столкновения.

Северо-Слобожанское и Курское направления – произошло 23 боестолкновения, враг совершил 9 авиаударов, сбросил 12 КАБов, 356 обстрелов, из них один из РСЗО.

Южно-Слобожанское направление – 7 атак в районах Волчанска, Красного Первого, Кутьковки, Строевки и Старицы.

Купянское направление зафиксировано 4 попытки штурма вблизи Кондрашовки, Зеленого Гая и Купянска.

Лиманское направление – 20 атак в районах Карповки, Колодязов, Нового Мира, Редкодуба, Шандриголово, Торского и Серебрянки.

Северское направление – враг 6 раз атаковал в районах Выемки, Верхнекаменского, Федоровки и Григорьевки.

Краматорское направление – два боя в районах Предтечино и Белой Горы.

Торецкое направление – 9 атак вблизи Дилиевки, Щербиновки, Русиного Яра, Торецка и Катериновки.

Покровское направление – украинские воины остановили 46 вражеских атак в районах Полтавки, Удачного, Новоэкономичного, Лисовки, Звериного, Владимировки, Новоторецкого, Дачного, Новопавловки, Орехового, Алексеевки, а также на направлениях к Покровску, Мирнограду и Филии.

Новопавловское направление – враг штурмовал 17 раз в районах Ялты, Мирного, Толстого, Воскресенки, Малиевки, Зеленого Поля, Темировки, Поддубного и Новополя.

Гуляйпольское направление – одна безуспешная атака в сторону Малиновки.

Ореховское направление – наступательных действий не зафиксировано.

Приднепровское направление – зафиксировано одно столкновение, враг пытался продвинуться в сторону Приднепровского.

Что предшествовало

Недавно украинские защитники провели контратакующие действия на Покровском направлении и продвинулись в северной части Николаевки (северо-восточнее Покровска).

В то же время россияне атаковали в направлении Покровска, к северо-востоку от Покровска в районе Владимировки, Миролюбовки и Новоэкономического и в направлении Родинского. Также оккупанты наступали на восток от Покровска в направлении Мирнограда, на юго-восток от Покровска в районе Лысовки, на юг от Покровска в районе Новоукраинки, Шевченко и Звирово, и на юго-запад от Покровска в районе Котлиного и Удачного и в направлении Молодецкого.

По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сирского, российские войска сосредоточились на Покровском и Новопавловском направлениях. Со своей стороны украинские войска держат оборону, несмотря на усиленное давление.

Как писал OBOZ.UA, по состоянию на утро 21 июля ВСУ во время боев на фронте за прошедшие сутки ликвидировали и ранили около 1170 военных РФ и обезвредили 398 единиц их военной техники и вооружения.

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