Россияне изменили направление удара: эксперт объяснил, что происходит вокруг Покровска

Оккупационные российские войска изменили направление удара на Покровском направлении на передовой. Враг продолжает массированно наступать на Покровск и Мирноград, но теперь атаки происходят не "в лоб". Войска РФ перешли к действиям на юге, активнее атакуют на Кураховском направлении, пытаясь обойти Покровск с флангов.

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Об этом сказал Павел Лакийчук, руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" в интервью OBOZ.UA. По его словам, на оперативном уровне понятие массированного штурма не означает, что по одной дороге идет колонна военных и техники.

"После длительных атак в лоб в направлении Покровска и Мирнограда россияне перешли к действиям на юге, на Кураховском направлении, к югу от Кураховского направления. Это как раз на оперативном уровне значит, что они изменили направление удара. Очевидно, что они решили, что Покровск надо охватывать. Сейчас мы наблюдаем охват с юга, охватывающим движением они одновременно продвигаются на север к Покровску и пытаются продвинуться на запад. Их задача с одной стороны перерезать", – сказал эксперт.

Ранее, по его словам, оккупанты хотели отрезать дорогу от Покровска и на Константиновку и так ослабить наши силы. Однако они поняли, что сделать это без захвата Покровска не удастся.

Задачей врага остается захватить северную часть Донбасса, добавил Лакийчук. По его убеждению, Покровск – это ключевая точка, но не окончательная. Этот город необходим врагу для обрезки всей группировки сил к северу от него и северо-востоку.

В то же время Лакийчук сомневается в том, что в случае захвата Покровска войска России будут пытаться продвигаться к административным границам Днепропетровской области. Возможно, они будут нацеливаться на Константиновку.

"Достигнут они своего замысла или нет, я не знаю. Это зависит и от нас, и от них. Если им удастся захватить Покровск, я сомневаюсь, что у них дальнейшие действия будут заключаться в продвижении в сторону Днепропетровской области. Со стратегической точки зрения, предполагается, что после захвата Покровска они могут разворачиваться на северо-восток, в сторону Константиновки. Если они туда разворачиваются, это угроза дальнейшая всех агломераций: Константиновка, Дружковка, Краматорск, все, что там на север. Во-вторых, они заходят в тыл войскам, обороняющимся по всей линии Часов Яр – Торецк. И это чревато уже не тактическим окружением, а оперативным охватом", – сказал эксперт.

Если россиянам это удастся, то останется только Северское выступление.

"Но это лишь очевидный замысел противника. Он реализуется, если им удастся выполнить первую задачу и иметь силы и средства для развития успеха. Но может так случиться, что первую задачу они выполняют, а дальше сил уже нет. Нашу задачу, мне кажется, командование правильно понимает, не только сдержать нашествие это, но и нанести ему максимальный урон. Тогда инициативу можно перехватить. Если, конечно, мы сможем каким-то образом накапливать необходимые резервы и ресурсы", – добавил Лакийчук.

Как сообщал OBOZ.UA, спикер ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов заявил, что россияне бросили на штурм Покровска сразу три своих армии. Они избегают фронтального штурма города, однако несут значительные потери.

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