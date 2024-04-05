Россияне нанесли удары по Харькову, в городе раздались взрывы: первые подробности
В пятницу, 5 апреля, российские террористы атаковали город Харьков и Харьковскую область. Оккупанты нанесли удары по населенным пунктам управляемыми авиабомбами.
Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов в своем Telegram-канале. Также об атаке российских захватчиков на Харьков сообщил мэр города Игорь Терехов.
"Оккупанты ударили по городу Харькову и по населенному пункту Харьковского района", – сообщил Синегубов.
По информации Терехова, первые взрывы в городе прогремели в 15:29.
По его словам, предполагают, что захватчики нанесли удары по городу КАБами. Детали устанавливаются.
"О жертвах и разрушениях информация уточняется", – сообщил мэр Харькова.
В Воздушных силах ВСУ сообщили, что существует угроза применения баллистического вооружения в восточных областях.
Как сообщал OBOZ.UA:
Страна-агрессор Россия не перестает атаковать Харьков и область. Накануне вечером стало известно, что в Харькове раздались взрывы: город снова оказался под ударом кафиров.
В ночь на четверг, 4 апреля российские оккупанты ударили по Харькову дронами-камикадзе типа Shahed. В городе раздавались взрывы. Противник ударил по жилым домам – как частным, так и многоквартирным, есть разрушение.
Спасатели более трех часов доставали заблокированного мужчину из-под завалов многоэтажки в Новобаварском районе Харькова, куда в ночь на 4 апреля попал вражеский "Шахед". Раненого передали медикам.
Утром 3 апреля в харьковской больнице скончался 11-летний мальчик, пострадавший в результате вражеских обстрелов 2 апреля села Новоосиново Купянского района. В ходе обстрела также погиб его 58-летний отец.
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