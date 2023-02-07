Россияне не развязала своих проблем с логистикой и кадрами: генерал Годжес спрогнозировал результат наступления РФ. Видео

Россиянам не удалось подготовить достаточное количество войск после мобилизации, чтобы провести "большое наступление". Кроме того, российская армия так и не решила свои проблемы с логистикой. Поэтому они и дальше будут забрасывать пушечным мясом украинские позиции.

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Такое мнение высказал американский генерал, занимавший пост командующего армией США в Европе, Фредерика Бенджамина Годжеса в интервью Тарасу Березовцу.

"По моим наблюдениям россиянам не удалось решить их институциональные проблемы и проблемы с логистикой. И на сколько мне известно, у них нет персонала – сержантов и офицеров для того, чтобы полноценно обучать новобранцев. Поэтому ближайшие 2-3 месяца я ожидаю, что они предпочтут использование массы не очень тренированных солдат для того, чтобы прорвать украинскую сторону ", – сказал генерал.

Американский военный подчеркнул, что иметь много солдат еще не значит иметь боеспособное подразделение. Он отметил, что как и группа "Вагнер", так и элитные подразделения российского десанта понесли тяжелые потери, среди которых много опытных военных, и у них нет кем их заменить

Россияне пытаются заменить утраченные силы мобилизованными солдатами, но это далеко не равноценная замена, и здесь количество не заменит качество, подчеркнул Годжес.

Как сообщал OBOZREVATEL, генерал Годжес призвал передать Украине иранское контрабандное оружие, которое перехватили силы США.

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