'Россияне нервничают': Гуменюк рассказала, как ожидание контрнаступления ВСУ 'пошатнуло' войска Путина

Российские террористические войска паникуют на временно оккупированных территориях Украины. Захватчики морально истощены долговременным ожиданием украинского контрнаступления, и это, в свою очередь, пошатнуло их уверенность в оккупированных регионах.

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Путинские войска не знают, на каком направлении произойдет контрнаступление ВСУ, поэтому держат сотни километров фронта на юге Украины в постоянном напряжении. Об этом в эфире телемарафона рассказала спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

По ее словам, российские оккупационные войска нервничают из-за что действия, в том числе, информационные кампании Украины, доходят до глубокого тыла во временно оккупированном Крыму.

"Мы постоянно наблюдаем их маневры – россияне нервничают и не остаются постоянно в одном конкретном месте, а также постоянно укрепляют оборонительные сооружения, в некоторых случаях прибегают к дезертирству. Это все говорит об их морально-психологической расшатанности", – заявила Гуменюк.

Также в ОК "Юг" заявили, что враг не отказался от террористической тактики ночных обстрелов. В частности, в очередной раз оккупанты обстреляли жилые кварталы Херсона минометами и зажигательными снарядами. Кроме того, от регулярных обстрелов страдают некоторые районы Николаевской области.

"Они придерживаются своей тактики, хотя бы раз в день обстреливая морские пути. Время от времени прибегают к обстрелам Очаковской и Куцурубской общины из Кинбурнской косы", – сказала спикер ОК "Юг".

Напомним, государство-террорист Россия в очередной раз запустило фейк о начале "крупномасштабного украинского наступления". По легенде пропагандистов РФ, украинские военные якобы начали движение на пяти участках фронта. Однако украинцам напомнили, что Генштаб ВСУ и Минобороны не собираются оглашать начало каких-либо операций, а также призвали не доверять российским фейками.

Ранее сообщалось, что в Министерстве обороны Украины потроллили российских оккупантов перед долгожданным контрнаступлением. В ведомстве отметили, что объявлять о начале операции не собираются.

Как сообщал OBOZREVATEL, в администрации президента США Джо Байдена убеждены, что будущее украинское контрнаступление будет успешным и приведет к возвращению стратегически важных территорий. Также развитие событий на поле боя будет иметь большое влияние на любые предстоящие переговоры.

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