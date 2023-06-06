Россияне обстреляли Балаклею: один гражданский погиб и девять получили ранения. Фото

Харьковская область продолжает регулярно попадать под вражеские обстрелы. На этот раз пострадала Балаклея, здесь от огня России погиб местный житель – 57-летний мужчина.

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Еще девять человек получили ранения разной степени тяжести. Об этом сообщил в Офисе генерального прокурора.

Повреждения от залпового огня получили жилые дома, гаражи, хозяйственные сооружения и частные участки. По предварительным данным, на этот раз захватчики применили системы РСЗО,

"Последствия вооруженной агрессии документируются прокурорами совместно со следователями ГУНП в Харьковской области", – рассказали в ведомстве.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что оккупанты 5 июня также сбросили две авиабомбы на центр Торецка Донецкой области. Вследствие обстрела три человека получили ранения.

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