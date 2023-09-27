Россияне обстреляли Донетчину из танков и авиации: есть разрушения и жертвы среди гражданских. Фото

Армия России в среду, 27 сентября, в очередной раз ударила по мирным украинцам в Донецкой области. Оккупанты разрушили более 20 домов и убили одного человека.

Еще четверо людей получили ранения в результате обстрела врага. Об этом сообщили в Telegram-канале Офиса генерального прокурора, отметив, что начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны.

По данным правоохранителей, под огонь российских оккупационных войск попали населенные пункты на севере области – Торецк, Константиновка, Калиновка (Часовоярская громада).

Эти города враг обстрелял, предварительно, танками, а также использовал управляемую и фугасную авиабомбы.

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Ранения получил мужчина 36 лет, а также 61-летняя, 76-летняя и 81-летняя женщины. Мирные жители находились на улице во время атаки оккупантов. Они получили телесные повреждения разной степени тяжести и попали в больницу.

Травмы еще одного жителя Донецкой области оказались несовместимыми с жизнью.

Кроме того, российскими ударами повреждены электросети и газопровод. Также разрушены более 20 домов и хозяйственных построек – в зданиях разрушены крышы, выбиты двери и окна.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские террористические войска обстреляли из тяжелой артиллерии Никопольский район Днепропетровщины. В результате атаки двое мирных жителей получили ранения – мужчины 44 и 68 лет.

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