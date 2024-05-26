Россияне оккупировали Уманское и продвинулись в Ивановке – DeepState

Российская армия во время атак на фронте в последние дни немного продвинулась в районе Купянского и Покровского направлений. В частности, оккупанты якобы захватили село Уманское в Покровском районе Донетчины.

На это указали аналитики DeepState. В полночь 26 мая они обновили карту боевых действий, обозначив соответствующие продвижения агрессора.

"Враг оккупировал Уманское и продвинулся в Ивановке", – говорится в сообщении.

Накануне в вечерней сводке Генштаб ВСУ отмечал, что самой горячей является ситуация на Харьковском, Купянском, Краматорском, Покровском и Кураховском направлениях. В течение суток по состоянию на 23:00 на фронте было зафиксировано 110 боевых столкновений.

По данным командования, на Купянском направлении, где расположена Ивановка, количество боевых столкновений составило 14. Силы обороны успешно отбили атаки врага в районах Синьковки и Петропавловки. Вблизи Мясожаровки, Дружелюбовки и Невского еще продолжались бои, наши воины нанесли там врагу потери.

На Покровском направлении, где расположено Уманское, в течение дня враг местами при поддержке авиации с применением КАБ в общем совершил 23 штурма. Он пытался нарастить значительные усилия по огневому контролю практически вдоль всей линии столкновения.

Предварительно, на этом направлении ВСУ ликвидировали и ранили почти 200 захватчиков, сбили самолет Су-25, уничтожили три БМП и три БТР, поразили и другую технику войск РФ.

Отмечается, что ночью в районе Новоалександровки продолжались интенсивные бои, Силами обороны проводятся мероприятия по стабилизации обстановки.

Как сообщал OBOZ.UA, главный сержант с позывным "Хоккей", воюющий в составе роты подразделения ВСУ на Покровском направлении, выразил убеждение, что битва за Покровск будет продолжаться дольше, чем за Бахмут. Он подчеркнул, что город, на который сейчас нацелился враг, является важным логистическим центром.

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