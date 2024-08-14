Россияне превратили школы на оккупированных территориях на очаги пропаганды – ЦНС

Оккупанты продолжают подготовку "учителей" к новому учебному году на временно оккупированных территориях. Российские силы инструктируют будущих и действующих педагогов, чтобы превратить школы в очаги пропаганды.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления. К этому процессу вовлечены российские "гастролеры" из группы "Знание", которые на своих лекциях отмечают важность изменения самоидентификации детей и развития у них "патриотизма" к чужому государству.

В ЦНС подчеркивают, что в соответствии с международным правом, сознательная политика, направленная на изменение самоидентификации этнической группы, является признаком геноцида. Каждый, кто причастен к политике фактического уничтожения целого поколения украинцев, будет привлечен к ответственности.

"Центр национального сопротивления призывает сообщать о предателях по ссылке, чтобы никто из них не избежал наказания. Анонимность обращений гарантирована", – говорится в сообщении.

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Как сообщал OBOZ.UA, ранее российские оккупанты вывезли детей из временно оккупированной Луганщины в Новосибирскую область. Там их держат в "палаточном военно-патриотическом лагере" путинской "юнармии", оккупанты обучают их тактической, огневой и строевой подготовке.

Ранее сообщалось, что после начала активных боевых действий в Курской области россияне пытаются заманить туда украинцев с временно оккупированных территорий. Для этого враг создает так называемые молодежные отряды. Основная цель русских состоит в показе пропагандистской картинки.

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