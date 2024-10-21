Россияне пытаются наступать сразу на 12 направлениях: произошло 107 боевых столкновений – Генштаб
Проходит девятьсот семьдесят первые сутки широкомасштабной войны, которую Россия ведет против Украины. Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться в глубину нашей территории, нанося ему огневое поражение.
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в сводек 21 октября 2024 года по состоянию на 22:00. Отмечается, что всего с начала этих суток произошло 107 боевых столкновений.
Российские обстрелы
Российские захватчики нанесли по территории Украины два ракетных и 68 авиационных ударов, сбросив 113 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли для поражения более 683 дронов-камикадзе и произвели более трех тысяч обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.
Ситуация на фронте
На Харьковском направлении противник дважды без успеха штурмовал позиции наших подразделений в районах Волчанска и Липцев.
На Купянском направлении агрессор проводил наступательные действия возле Стельмаховки, Родникового, Вишневого, Зеленого Роща, Песчаного и Лозовой. Украинские защитники остановили две вражеские атаки. Еще два боестолкновения – продолжаются.
На Лиманском направлении российские захватчики 14 раз атаковали позиции Сил обороны вблизи Грековки, Новомихайловки, Макеевки, Петропавловки, Екатериновки, Лимана Первого и Тернов. Четыре боестолкновения продолжаются до сих пор.
На Северском направлении наши защитники отбили два штурма оккупационных войск в сторону Верхнекаменского и Переездного, противник успеха не имел.
На Краматорском направлении враг при поддержке авиации штурмовал наши позиции вблизи Часового Яра. Ситуация контролируется.
На Торецком направлении, при поддержке авиации, продолжается штурм позиций украинских подразделений в районе населенного пункта Торецк.
На Покровском направлении, с начала этих суток, противник 35 раз атаковал в районах Сухой Балки, Воздвиженки, Миролюбовки, Красного Яра, Луча, Лисовки, Крутого Яра, Селидового и Михайловки. Наши защитники отразили 27 штурмов. Восемь атак продолжаются, ситуация контролируемая. Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, было обезврежено 313 окупантов, из них 138 - безвозвратно. Также уничтожены танк, девять боевых бронированных машин и семь автомобилей, существенно поврежден зенитный ракетный комплекс "Бук", две артиллерийские системы и шесть боевых бронированных машин.
На Кураховском направлении враг предпринял 27 попыток прорвать нашу оборону вблизи Горняка, Новодмитровки, Максимильяновки, Георгиевки, Дальнего, Екатериновки и Антоновки. Двадцать два боестолкновения завершено, еще пять – до сих пор продолжаются. На этом направлении, по предварительным данным, потери врага безвозвратными и ранеными составили 70 человек. Также уничтожены два танка и четыре боевых бронированных машин, поврежден один танк, одна артиллерийская система и две боевые бронированные машины.
На Времивском направлении противник пять раз атаковал наши подразделения возле Богоявленки, Новоукраинки и Золотого. Сейчас еще идет одна атака окупантов.
На Ореховском направлении войска захватчиков однажды штурмовали позиции Сил обороны вблизи Малой Токмачки.
На Приднепровском направлении наши войска отразили 4 атаки, противник успеха не имел.
Продолжается операция в Курской области и. Авиация врага продолжает наносить удары управляемыми авиационными бомбами по своим селам и городам.
Как сообщал OBOZ.UA, за прошедшие сутки украинские защитники обезвредили 209 единиц военной техники врага и отменили около 1710 оккупантов. Общие потери живой силы агрессора в войне против нашего государства составляют 680 230 захватчиков.
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