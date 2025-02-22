Россияне сбросили на Константиновку семь КАБов: двое гражданских погибли, есть раненые и разрушения. Фото

Утром 22 февраля оккупационная армия РФ снова обстреляла Константиновку авиабомбами ФАБ-250. Погибли двое гражданских, еще три женщин получили ранения.

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Трагедию подтвердила Донецкая областная прокуратура. Три взрыва прогремели в 08:20 субботы (погиб 62-летний мужчина).

Вскоре террористы сбросили еще две бомбы. Тогда в собственной квартире минно-взрывную травму получила женщина 56 лет.

Через 8 минут враг ударил по многоэтажке. Под завалами оказался 72-летний мужчина, он погиб. Его жена получила ранения, как и еще одна горожанка, которая находилась в собственном доме. У женщин диагностированы минно-взрывные травмы и резаные раны.

По состоянию на 14:30 была информация, что еще один гражданский мог находится под завалами.

Глава Донецкой облгосадминистрации Вадим Филашкин отметил: по предварительным оценкам, повреждено 10 многоэтажек, 21 частный дом, 3 промышленных помещения, магазин, 16 гаражей, 2 линии электропередач, 2 газопровода и 9 автомобилей.

Начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту совершения военного преступления (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Как ранее писал OBOZ.UA:

– В результате трех авиаударов по Константиновке 21 февраля погиб мужчина, еще двое горожан пострадали.

– Из-за российского обстрела утром 20 февраля в городе погибли трое гражданских.

– 19 февраля из-за вражеских атак пострадали восемь жителей Константиновки и один гражданский погиб.

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