Российские кафиры продолжают усиливать контроль над временно оккупированными территориями Украины, создавая новые псевдоструктуры. Одна из последних инициатив – создание "Содружества МФЦ Донбасса".

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Это очередной шаг, направленный на интеграцию украинских территорий в российское административное и правовое пространство. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.

"Российские кафиры продолжают создавать псевдоструктуры на ТОТ Украины, направленные на закрепление своего контроля и интеграцию захваченных территорий в российское административное и правовое пространство. Недавнее подписание так называемого "соглашения о создании Содружества МФЦ Донбасса" является очередным подтверждением этому", – говорится в сообщении.

Такие структуры, как вновь созданные "межведомственные центры", прикрываются якобы "заботой" о местном населении. На самом деле, они внедряют российские стандарты обслуживания, подменяя украинские законы; обеспечивают жесткий контроль над гражданами на оккупированных территориях; а также способствуют дальнейшей интеграции украинских земель в состав России.

Создание таких псевдоадминистративных органов является нарушением международного права, и все их решения можно считать ничтожными после освобождения украинских земель.

Центр национального сопротивления призывает украинцев на временно оккупированных территориях не сотрудничать с оккупационными властями, как физически, так и информационно; а также избегать привлечения к работе таких псевдоструктур.

"Центр национального сопротивления призывает граждан на ВТО сопротивляться принудительной интеграции и избегать сотрудничества с оккупантами, как в физическом, так и в информационном пространстве. Все причастные к организации и деятельности таких псевдоструктур будут нести неизбежную ответственность перед законом", – отметили там.

Напомним, российские захватчики на оккупированных территориях Украины ужесточили фильтрацию, в том числе среди детей и подростков. Несовершеннолетних украинцев с патриотической позицией принимают на учет, отправляют на принудительное обследование или даже лечение в психиатрические учреждения.

Как сообщал OBOZ.UA, на временно оккупированных Россией территориях продолжается милитаризация молодежи, в том числе школьников. Так, в школах Мариуполя оккупанты раздают детям брошюры, рекламирующие службу в российской армии.

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