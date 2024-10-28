"Россияне убегали назад, и там их убивала их же армия": Зеленский рассказал о циничной тактике РФ и потерях войск Путина

Российская Федерация не считает своих потерь, за счет чего и имеет успехи на восточной линии фронта. Оккупанты даже не собирают трупы своих погибших военнослужащих на поле боя – и это и есть лицо современной России, диктатора Владимира Путина и агрессивной войны против Украины.

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Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью The Times of India. Он отметил: для Украины люди более важные за землю, иногда приходится жертвовать метрами или километрами земли – хотя она и наша по праву – чтобы уберечь наших защитников. С таким "законом" сложно воевать против России, ведь у агрессора "закон один – если они не идут вперед на нас, их расстреливают свои же".

"Россия сама убила очень много россиян. Очень много мобилизованных российских солдат были убиты самой же российской армией из-за того, что они боялись идти вперед, наступать, погибать под пулями или быть ранеными, и они бежали назад. И там их убивала их же армия. Таков "закон" у них", – сказал Зеленский.

Москва не считает количество своих погибших. Глава государства в интервью заявил, что есть около 650 000 убитых и раненых захватчиков (согласно статистике Генерального штаба Вооруженных сил Украины на 27 октября, 690 720 человек).

"Представьте себе! И знаете, что страшно? Что такое происходит в наше время – они не забирают трупы. Вы знаете, их люди гниют на земле. Они не забирают с поля боя убитых своих людей. И это – лицо сегодняшней России, лицо Путина и лицо этой войны", – подчеркнул президент.

Он добавил, что во время операции в Курской области РФ украинские воины увидели, что агрессор продолжает бить даже по своей территории, убивать оставшихся там граждан России, мирных жителей.

"И наши люди там раздают им еду, воду, потому что они гражданские, а не солдаты, не военные... И мы видим трупы гражданских из России, по которым бьют они [россияне] из артиллерии. То есть вот такая война", – сказал Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, в интервью The Times of India Владимир Зеленский также заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди потенциально может повлиять на исход войны в Украине.

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