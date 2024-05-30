Россияне ударили по учебному заведению в Изюмском районе: произошел пожар. Фото

Российские оккупационные войска днем в четверг, 30 мая, обстреляли Изюмский район на Харьковщине. Враг ударил по гражданской инфраструктуре – под огнем оказалось учебное заведение.

Последствия вражеских обстрелов показали на официальном Telegram-канале Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Как отмечается, враг нанес удар по прифронтовому населенному пункту Боровской громады.

"В результате обстрела произошло разрушение одноэтажного здания учебного заведения и пожар на площади около 600 кв", – сказано в сообщении.

Предварительно жертв и пострадавших нет.

В ГСЧС добавили, что пожарные работали под угрозой постоянных вражеских обстрелов.

В ночь на 30 мая российские оккупационные войска ударили ракетами по Харькову и Харьковской области. Число пострадавших в результате атаки возросло до семи человек, одного человека госпитализировали.

Напомним, что количество жертв российского удара по гипермаркету "Эпицентр" в Харькове возросло до 19. Утром 29 мая стало известно о смерти одного из госпитализированных.

На террористический удар по "Эпицентру" отреагировали на Западе. В США и Европе обязались привлечь Россию к ответственности за совершенные военные преступления. А представители ООН в Украине назвали российские удары по гражданской инфраструктуре "совершенно неприемлемыми".