Россияне ударили ракетой по детскому кафе в Запорожской области: трое детей получили ранения, один в тяжелом состоянии

Во вторник, 20 августа, российские террористы совершили очередное военное преступление, ударив ракетой по поселку в Запорожской области. Оккупанты попали в детское кафе, в результате чего трое несовершеннолетних получили ранения, один ребенок находится в тяжелом состоянии.

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Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров в своем Telegram-канале. По его словам, враг атаковал поселок Малокатериновка, который находится в 25 км от Запорожья.

"Враг попал прямо в детское кафе. Террорист калечит гражданских людей и не остановится даже перед детьми", – написал глава ОВА.

Напомним, в течение суток 7 августа оккупационные войска произвели 564 обстрела по 9 населенным пунктам Запорожской области. В результате российской атаки погибли два человека, еще один человек получил ранения.

Как сообщал OBOZ.UA, 20 августа российские войска атаковали беспилотниками гражданские автомобили в Казачьей Лопане Харьковской области. Есть раненые среди гражданских.

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