'Россияне в отчаянии': в Минобороны заявили об усилении террора со стороны оккупантов

Из-за неудач на поле боя Россия усиливает террор против мирного населения Украины. Не имея возможности одолеть украинскую армию, войска РФ все интенсивнее обстреливают гражданское население и наносят все больше ударов по инфраструктуре.

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Об этом заявил первый заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк в ходе заседания Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины, пишет Укринформ. Он также подчеркнул, что Силы обороны постоянно возвращают контроль над украинскими городами и селами.

Неудачи на фронте привели к тому, что Россия прибегает ко все более террористической тактике – и умышленно наносит жестокие удары по беззащитным гражданским. Это свидетельствует об отчаянии, охватывающем захватчиков.

"Россияне в отчаянии, из-за отсутствия успеха на фронте их тактика становится все более террористической, они обстреливают регионы, убивают гражданское население, уничтожают инфраструктуру", – отметил Павлюк.

Он также высказался об одной из самых сложных задач, стоящих перед Украиной, которая постепенно освобождается от оккупантов. По мнению Павлюка, эта задача состоит в обезопашивании людей на прифронтовых и деоккупированных территориях от террористических действий РФ.

"Мы боремся за людей, живших и живущих в населенных пунктах, которые противник пытался захватить. На нас лежит огромная ответственность – сделать все, чтобы восстановить там безопасные условия", – поделился соображениями первый замминистра обороны.

Одним из шагов к выполнению этой важной задачи, по мнению Павлюка, является внедрение на деоккупированных территориях военных администраций, которые будут обеспечивать функционирование регионов и громад. Речь идет о приграничных, прифронтовых и фронтовых административных единицах.

"Каждый приграничный, прифронтовой и освобожденный населенный пункт остается важным в военном аспекте – это логистические маршруты, новые оборонные рубежи", – добавил первый замминистра обороны.

При этом органы местного самоуправления недопустимо во время войны использовать в качестве "политической арены". Они должны быть прежде всего центрами принятия решений военного времени, а также ресурсными и интеллектуальными центрами обеспечения тыла.

Напомним, ранее известный блогер, политический и общественный деятель, защитник Украины Юрий Гудыменко рассказал, какой должна быть окончательная победа Украины. По его мнению, выходом украинской армии на границы 1991 года война с Россией не завершится, ведь ничто не будет мешать войскам государства-агрессора продолжать обстреливать украинскую территорию.

Чтобы победа Украины стала окончательной, Россия должна не только капитулировать, но и принять все требования украинской власти и наказать всех военных преступников: от рядовых в оккупационных подразделениях, которые совершали зверства в Буче, Изюме и других украинских городах и селах – до военно-политической верхушки РФ во главе с российским президентом Владимиром Путиным

К тому же, считает Гудыменко, последняя агрессивная империя, каковой является РФ, не имеет шансов на долгосрочное существование. Поэтому государство-агрессора неизбежно ждет распад и появление на его территории ряда новых независимых государств.