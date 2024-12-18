Россияне вербуют путем обмана: ГУР идентифицировало в армии РФ 22 наемника из Алжира

Российская армия продолжает вербовать наемников из других стран для участия в войне против Украины. Среди российских войск обнаружено 22 алжирских наемника.

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Их идентифицировало Главное управление разведки. Одним из них был Талеб Набиль, погибший во время боев в Запорожской области 15 декабря 2024 года.

Талеб Набиль был завербован россиянами в Алжире в марте 2024 года. В июне-июле этого же года он принял участие в боевых действиях на Донбассе. В сентябре Набиль сообщил своим родственникам, что его отправляют "глубже на украинскую территорию".

Сестра Талеба Набиля рассказала, что россияне завербовали его путем обмана. Сначала знакомый пообещал Набилю работу в Европе. Однако позже он понял, что был обманут. Вместо этого ему было предложено подписать контракт с российской армией сроком на год. Соглашение предусматривало обещание российского гражданства и ежемесячной зарплаты по завершении контракта. В результате Талеб Набиль вместе с двумя другими алжирскими наемниками отправился в Россию.

"В конце концов они улетели из Алжира прямо в Россию", – рассказала женщина.

По ее словам, вместе с Талебом Набилем в составе российских оккупационных войск было еще двое наемников из Алжира – они тоже убиты.

По состоянию на 18 декабря 2024 года ГУР установило личности 22 алжирских наемников, воюющих в составе российских оккупационных войск:

Ахмед Бача – 09.12.1995 г.р.,

Фарес Бенсиаммар – 12.03.1998 г.р.,

Алла Буджена – 11.07.2004 г.р.,

Ильяз Будиниа – 27.04.1994 г.р.,

Хамза Буино – 26.11.1983 г.р.,

Абделлах Буледжуиджа – 23.11.1994 г.р.,

Мохаммед Бурас – 02.08.2003 г.р.,

Юсеф Бухджар – 20.11.1996 г.р.,

Хуссем Джебаблия – 08.12.1989 г.р.,

Мохаммед Йетту – 16.07.1985 г.р.,

Абусов Лаичи – 19.04.2002 г.р.,

Камель Летайеф – 11.04.2000 г.р.,

Мохаммед Лефрейд – 16.09.1983 г.р.,

Хишем Матрах – 06.06.1989, г.р.,

Науфель Матугуи ― 25.04.1997 г.р.,

Ватат Нками – 22.05.1976 г.р.,

Иссам Реззуг – 06.08.1997 г.р.,

Мохаммед Саддики – 12.06.1990 г.р.,

Захр Сидум – 30.11.1997 г.р.,

Набиль Талеб – 19.01.1990-15.12.2024,

Сиф Телахет – 15.03.1994 г.р.,

Исмаил Шерки – 06.06.1994 г.р..

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