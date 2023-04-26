'Россияне забрали у меня все, этим всем был мой муж': защитница 'Азовстали' рассказала о вражеском плене и последнем разговоре с любимым

У пограничницы Валерии "Навы" Суботиной, защищавшей "Азовсталь", Россия отобрала самое дорогое – ее любимого. Женщина почти год провела в плену врага, однако сломать ее россиянам не удалось.

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О плене и потере мужа, погибшего в бою с российскими оккупантами в Мариуполе, "Нава" рассказала в интервью "Радио Свобода". Она также вспомнила последний разговор с любимым.

В плен к врагу Валерия Суботина попала в мае 2022 года, когда защитники Мариуполя, выполняя приказ, вышли из "Азовстали", прекратив беспрецедентную оборону в полном окружении.

Вернуться домой защитница смогла лишь через 327 дней, в результате обмена пленными 10 апреля 2023 года.

"Когда я ходила согнутой – приходилось так ходить почти год, – мне говорили: "Ну что, Украину не согнуть?". Я говорила: "Нет, Украину не сломать", – рассказывает Валерия.

Она вспоминает: выдержать плен ей помогла надпись, которую на стене ее камеры оставил кто-то из пленных украинцев.

"Некоторое время я была в камере одна. И в той камере, где была, была такая надпись на стене, я уверена, что это писал кто-то из наших – надпись "Страдайте достойно". Она тоже была одним из моих таких слоганов по жизни в то время. А другим, наверное, слова Леси Украинки "Чтобы не плакать, я смеялась". Это звучит странно. Но я очень много смеялась и там. Чего не понимали они", – рассказала "Нава".

Валерия Суботина принимала участие в обороне "Азовстали" как пресс-офицер Донецкого пограничного отряда. На войну она пошла за любимым, пограничником Андреем Суботиным.

Именно там, в подземельях "Азовстали", под канонаду взрывов и непрерывных обстрелов, влюбленные создали семью 5 мая. Через несколько дней Андрей погиб. Еще спустя несколько дней Валерия оказалась в российском плену.

"Очень таким странным был последний разговор наш. Он ко мне прибежал, и я ему говорила, чтобы он обязательно выжил. А он мне говорил, чтобы я обязательно по возможности выбралась отсюда", – со слезами вспоминает Валерия разговор с любимым мужем перед его гибелью.

Она признается: до сих пор не верит, что тот, кого любила больше всего, больше никогда не вернется. Именно это, а также обещание, данное любимому, дали силы выдержать плен.

"Я до сих пор говорю с ним, глядя на небо. И все еще верю, что он вернется. В плену было трудно осознать его смерть. Я понимаю, что... вот еще что поддерживало в плену. Это видео, я еще его не пересмотрела , которое мы записывали", – говорит защитница.

Валерия констатирует: Россия отобрала у нее самое дорогое. Так что больше не было ничего, что могло бы ее сломать.

"Россияне не могли уже больше у меня ничего забрать. Они забрали у меня все. Этим всем был мой муж Андрей. Он мечтал увидеть меня в белом платье. Он на "Азовстали" говорил: "Извини, что у тебя его не было". Он мне снился постоянно в Таганроге... Он мне снился в Мариуполе, на "Азовстали", на разрушенной этой "Азовстали".. Он говорил: "Я здесь с ребятами, у меня все хорошо". Но говорил: "Почему ты не купишь себе белое платье?" Сейчас ее есть где взять. И он должен меня оттуда увидеть в ней", – поделилась с журналисткой защитница.

Напомним, во время большого обмена 10 апреля из плена РФ вернулась Валерия "Нава" Карпиленко, которая на "Азовстали" вышла замуж и потеряла любимого. Она взяла себе фамилию мужа – Суботина.

Несломленную защитницу ее друзья и знакомые заметили на видео по обмену.