Россияне заявили о захвате Парасковеевки в Донецкой области: в ДШВ прояснили ситуацию

Три недели назад российское министерство обороны объявило о захвате села Парасковеевка в Донецкой области. Однако это оказалось, как всегда, фейком, поскольку населенный пункт продолжает находиться под контролем Вооруженных сил Украины.

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Такое заявление сделали в 79-й отдельной десантно-штурмовой бригаде. Об этом в эфире всеукраинского телемарафона рассказал представитель Ореста Дрималовского.

Он отметил, что наши защитники очень крепко держат свои позиции там.

"Наши подразделения до сих пор находятся в селе Парасковеевка, до сих пор очень крепко держатся за эти позиции. Фактически село разрушено, там нет ни одного уцелевшего здания. Россияне очень интенсивно засыпают снарядами, минами, бьют авиабомбами, но десантники 79 до сих пор находятся в селе", – сказал он.

Добавим, что Парасковеевка находится между Константиновкой и Новомихайловкой в Донецкой области.

Напомним, что оккупационная армия РФ усиливает темп своих наступательных сделок в Донецкой области на фоне замедления темпа атак на севере Харьковщины. По данным Института изучения войны, так агрессор подтвердил, что его "наступление на Харьков" было попыткой сковать и отвлечь украинские силы, чтобы позволить своим войскам укрепиться в других местах фронта. Аналитики предположили, что сейчас речь может идти о подготовке врагом летнего наступления, если он уже не начался.

Как сообщал OBOZ.UA, в сети показали, как выглядит сейчас Времен Яр, где до полномасштабной войны жило около 14 тыс. человек. Из-за постоянных жестоких российских бомбардировок населенный пункт превратился в очередной город-призрак.

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