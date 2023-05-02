'Россию нужно сбросить с воздуха': Дмитрий Кулеба объяснил, как F-16 могут изменить ход войны в Украине

Чтобы выиграть войну с Россией, Украине необходимо лишить врага возможности использовать авиацию для поддержки наземных сил. Именно для этого украинскому войску очень нужны современные западные истребители F-16.

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Пока партнеры не дали согласия на передачу таких истребителей украинской армии, однако это решение неизбежно будет принято. Уверенность в этом выразил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона.

Глава украинского внешнеполитического ведомства подчеркнул: один из основных партнеров Украины, Соединенные Штаты Америки, на протяжении всего времени после начала полномасштабного вторжения РФ оказывали нашему государству крайне необходимую военную помощь. И с каждым разом пакеты помощи становились все более серьезными.

"С первого дня полномасштабного вторжения России администрация Байдена делала очень многое для победы Украины. Открывала различные вооруженные поставки. Поэтому логично, что следующие должны стать F-16", –– сказал Кулеба.

Министр пояснил, что современные западные истребители не только усилят украинскую систему ПВО и помогут защитить украинские города и села от российских ракет. Они очень важны для успешности украинского контрнаступления и обеспечения безопасности зернового коридора.

"Россию нужно сбросить с воздуха, это задача стратегического веса. Не возможно выиграть в войне, не сбросив Россию с воздуха и F -16 – это тот путь, которым можно этого достичь. Я говорю уверенно, что мы эти самолеты получим, потому что США понимают, что это должно произойти. Вопрос только времени", -– подчеркнул Кулеба.

Напомним, ранее Кулеба заявил о прогрессе в переговорах с партнерами по F-16. В частности, по его словам, несколько стран выразили готовность приступить к подготовке украинских пилотов.

Тем временем в ВСУ заявили, что на F-16 уже готовы летать несколько десятков украинских пилотов. Как отметил спикер Воздушных сил Юрий Игнат, теперь дело – за политическим решением, которое позволит не только обучать пилотов, но и начать подготовку также наземного персонала – офицеров боевого управления и военных инженеров, без которых полеты украинских пилотов на F-16 будут невозможны.

Между тем, издание The Economist опубликовало статью, в которой отметило, что Запад должен поставить Украине F-16, иначе российские самолеты могут получить контроль над украинским небом.