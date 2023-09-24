РосСМИ заявили о мощных взрывах в оккупированном Токмаке

В городе Токмак Запорожской области, который временно оккупирован врагом, прозвучали взрывы. Это произошло днем в воскресенье, 24 сентября.

"Бавовну" подтвердили российские пропагандисты, ссылаясь на т. н. оперативные службы региона. В Telegram-канале одного из прокремлевских информационных агентств написали: "Украинские военные нанесли мощный ракетный удар по городу Токмаку в Запорожской области".

Какой именно объект был поражен, сторонники "СВО" уточнять не стали.

Законный мэр Мелитополя Иван Федоров также сообщил, что в Токмаке были прилеты. Российские захватчики пытались сбить ракеты. Из-за неудачного применения противником противовоздушной обороны пострадали мирные жители.

"Жители сообщают, что в результате работы российской ПВО есть травмированные гражданские", – написал чиновник в Telegram. Данные о потерях врага уточняются.

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Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

– 23 сентября на территории Запорожской области, временно захваченной врагом, также звучали взрывы. Пострадали оккупанты, которые находились в Бердянске и Токмаке.

– 16 сентября украинские защитники нанесли удар по месту расположения военной техники ВС РФ в Токмаке.

– Центр национального сопротивления заявил, что на фоне контрнаступления Украины оккупанты пытаются усилить оборону в Токмаке. В частности, враг укрепляет фортификационные сооружения, свозит туда личный состав и технику.

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