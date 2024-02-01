Ротация у оккупантов не удалась: нацгвардейцы атаковали вражеский блиндаж с помощью FPV-дрона. Видео

На Запорожском направлении с помощью дрона уничтожен вражеский блиндаж. Благодаря этому враг не смог провести ротацию.

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Об этом в своем Telegram-канале написал командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко. Момент попадания можно увидеть на оперативном видео.

"Бойцы 3 штурмового отряда Центра специального назначения "ОМЕГА" во время аэроразведки обнаружили прибытие пехоты врага малыми группами на позицию для проведения ротации, накопления пехотинцев происходило в блиндаже. Операторы БПЛА направили в блиндаж FPV-дрон с мощным зарядом", – написал Пивненко.

Также командующий добавил, что военнослужащие Национальной гвардии делают все возможное, чтобы не дать врагу продвинуться. Они держат позиции, уничтожают живую силу и технику оккупантов.

Ранее OBOZ.UA писал, что российские оккупационные войска понесли очередные потери в Луганской области. Защитники Украины под Кременной уничтожили две вражеские БМП и танк.

Также мы сообщали, что на Таврическом направлении ВСУ уничтожили российский ЗРК "Бук-М2" и 235 БПЛА разных типов. Потери личного состава врага составляют 371 человек.

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