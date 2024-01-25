Руководители МВД и ГПСУ проверили условия несения службы бойцов 'Стальной границы' на передовой. Видео

Руководитель Министерства внутренних дел Украины Игорь Клименко и глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко посетили позиции бойцов бригады "Стальная граница" на Харьковщине. Враг все чаще использует БПЛА для разведки и точечных ударов – защитники ежедневно садят или подавляют работу российских дронов.

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"Вместе с главой Госпогранслужбы Сергеем Дейнеко побывали на позициях "стальных" – в считанных километрах от границы с врагом. Сразу заметно, как заботятся об условиях несения службы бойцов. Безусловно, это также положительно влияет на мотивацию и результат работы бригады", – сообщил глава МВД в своем Telegram-канале.

По словам Клименко, оккупанты активизировали запуск своих беспилотников, которые воины "Стальной границы" обезвреживают ежедневно.

"Коварный враг все чаще использует беспилотники. Как для разведки, так и для нанесения точечных ударов. Бойцы "Стальной границы" ежедневно сажают или подавляют работу российских птичек. Некоторые из них из свежего выпуска – изготовлены лишь несколько месяцев назад. Пригодные дроны возвращаются к предыдущим владельцам, но уже с подарками от "стальных", – рассказал министр.

Он также добавил, что воины бригады противодействуют вражеским ДРГ и постоянно отражают атаки противника на передовой, а на вооружении у подразделения мощные огневые средства.

"Поэтому за высокие достижения воинов-пограничников отметили наградами. Благодаря таким людям Украина непременно победит – благодаря людям, которые стальной стеной стоят за нашу границу", – заверил Клименко.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Согласно утренней сводке Генштаба ВСУ, на Купянском направлении воины Сил обороны за сутки отбили шесть атак врага возле Синьковки Харьковской области. На Лиманском ВСУ отбили четыре атаки вблизи Тернов, восточнее Дибровы Донецкой области и еще пять атак в районах Макеевки, Серебрянского лесничества Луганской области.

– По словам спикера Командования Сухопутных войск ВСУ Владимира Фитьо, на Купянском направлении враг очень активно применяет артиллерию и минометы, за прошедшие сутки было зафиксировано 720 обстрелов. Также оккупанты используют весь арсенал своей авиации – бомбардировщики, истребители и вертолеты.

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