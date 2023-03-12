''Русский мир'' без прикрас: как сейчас выглядит оккупированное Рубежное в Луганской области. Видео

В сети показали последствия прихода злосчастного "русского мира" в город Рубежное в Луганской области. Страна-агрессор не принесла туда ничего, кроме разрушений, смерти и опустошения.

Видео дня

Видео, снятое на улицах города, который российские оккупанты "освободили" от нормальной жизни, опубликовали в Telegram-канале "Информационное Сопротивление". На кадрах – обугленные скелеты домов, где когда-то бурлила жизнь, разбитые заборы, ни одного уцелевшего здания (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Типичная картина "процветания" города после того, как к нему пришел проклятый зловонный "русский мир"", – отметили авторы канала.

Напомним: ранее Рубежное являлось центром химической и целлюлозно-бумажной промышленности. Ранее в сети показали, как сменился временно оккупированный населенный пункт с высоты. В первой части видео показано, каким было Рубежное "до", во второй части – "после".

Из-за российских обстрелов, ракетных ударов и бомбардировок множество домов разрушено. В местах особо интенсивных атак земля усеяна воронками от снарядов оккупантов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– украинский нацгвардеец из Рубежного рассказал о боях за Луганщину. Россияне вели огонь по городу с дистанции 400–600 метров;

– также в сети показали последствия удара российских военных по сверхсовременному элеватору в Рубежном Луганской области. Сооружение превратилось в груду металлолома.

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