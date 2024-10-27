С какими болезнями органов пищеварения не мобилизуют во время военного положения: объяснение

В Украине с начала полномасштабного вторжения продолжается всеобщая мобилизация, в ходе которой военнообязанных граждан призывают на службу в армию. Некоторые диагнозы не позволяют проходить воинскую службу, поэтому часть людей не подпадает под мобилизацию.

Видео дня

Не мобилизуют во время военного положения в том числе с болезнями органов пищеварения. Об этом говорится в приказе Министерства обороны Украины №490 "Об утверждении Изменений в Положении о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах Украины".

Согласно действующим нормативно-правовым актам, мобилизации не подлежат украинцы с хроническими болезнями органов пищеварения. Степень пригодности человека к службе определяет военно-врачебная комиссия.

Мобилизации во время действия военного положения не подлежат военнообязанные, имеющие следующие болезни органов пищеварения:

– челюстно-лицевые аномалии (кроме врожденных), в частности аномалии прикуса со значительными нарушениями дыхательной, обонятельной, жевательной, глотательной и речевой функций;

– болезни пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки и аппендикса (эзофагит, гастрит, гастродуоденит, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь и другие);

– неинфекционный энтерит и колит (болезнь Крона, язвенный колит);

– другие болезни кишечника и брюшины (непроходимость, паралитический илеус, инвагинация, дивертикулярная болезнь, синдром раздраженного кишечника, запор, мегаколон, болезни заднего прохода и прямой кишки, перитонит, спаечная болезнь и другие);

– язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки;

– болезни печени (алкогольная болезнь печени, токсическое поражение печени, печеночная недостаточность; хронические гепатиты, фиброз и цирроз);

– болезни желчного пузыря, желчевыводящих путей и поджелудочной железы (холецистит, холангит, панкреатит и др.);

– все виды грыж (паховая, бедренная, пупочная, брюшной стенки, диафрагмальная и другие грыжи брюшной полости).

Напомним, ранее в Госпогранслужбе заявили, что, несмотря на то, что во время войны в Украине многие мужчины пытаются избежать мобилизации, нелегально пересекая границу, в последнее время количество таких попыток постепенно уменьшается.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Сумском областном ТЦК объяснили, что военнообязанные 50-60 лет должны пройти ВВК и собеседование в Терцентре комплектования. Если они пригодны для службы, то для них определяют воинскую часть и утверждают списки в Генеральном штабе ВСУ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!