С начала суток произошло более 150 боевых столкновений: Генштаб отчитался о ситуации на 'нуле'

На поле боя в Украине в течение воскресенья, 10 ноября, произошло 154 боевых столкновения военных сил обороны с российскими оккупантами. Наибольшую активность враг проявляет на Кураховском и Покровском направлении, но несет потери.

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Об этом говорится в сводке с фронта, опубликованной в Telegram-канале Генерального штаба Вооруженных сил Украины, В течение дня враг нанес по Украине 48 авиационных ударов (в частности, задействовал 85 КАБ) и 643 удара дронами-камикадзе, осуществил 3632 обстрела позиций наших войск.

На Харьковском направлении продолжается одно боеприкосновение неподалеку от Волчанска. Пять атак врага уже отбиты нашими защитниками в районах Старицы и Волчанска.

На Купянском направлении были отражены три вражеских атаки в районах Кондрашовки, Загрызового и Зеленого Гая.

На Лиманском направлении российские войска пять раз штурмовали позиции ВСУ в районах населенных пунктов Терны, Торское и Серебрянка. Все атаки остановлены.

На Северском направлении произошла одна атака войск России в районе населенного пункта Верхнекаменское.

На Краматорском направлении завершились неудачей три попытки захватчиков продвинуться вперед вблизи Ступочек и Часова Яра. Враг нанес авиаудары в районах Часова Яра и Славянска.

На Торецком направлении оккупанты 14 раз штурмовали в районах Торецка и Щербиновки. Активно действовала вражеская авиация. Продолжаются боевые действия в шести локациях.

На Покровском направлении враг совершил 35 штурмовых и наступательных действий, наибольшую активность проявлял в районах Миролюбовки, Луча, Григорьевки, Селидового, Лисовки, Сухого Яра и Петровки. Девять боеприкосновений еще продолжаются.

По предварительным подсчетам, ВСУ ликвидировали 145 и ранили 204 оккупанта. Уничтожены две единицы автомобильной техники, два пункта управления БПЛА, баги и квадроцикл. Также были повреждены две единицы автомобильной техники, одна гаубица и квадроцикл.

На Кураховском направлении произошло 46 боеприкосновений вблизи населенных пунктов Ильинка, Воздвиженка, Новоселидовка, Новодмитровка, Солнцовка, Максимильяновка, Антоновка, Дальнее и Екатериновка. Четыре атаки еще продолжаются.

На Времивском направлении враг 13 раз пытался прорваться к Трудовому, Константинопольскому, Успеновке и Макаровке. Восемь атак уже отбиты.

На Ореховском направлении оккупанты два раза пытались прорвать нашу оборону в районах Новоандреевки и Малой Токмачки. Нанесли авиаудар по Темировке.

На Приднепровском направлении враг провел семь неудачных штурмов.

Как сообщал OBOZ.UA, потери личного состава, понесенные Россией в течение октября 2024 года, стали максимальными за все время полномасштабной агрессии против Украины. Ежедневно убитыми или ранеными армия РФ теряла около 1,5 тыс. человек, заявил начальник штаба обороны Великобритании Тони Радакин.

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