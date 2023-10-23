С помощью БПЛА 'Лелека-100' украинские воины обнаружили и уничтожили российскую САУ 'Нона'. Видео

Украинские воины обнаружили и уничтожили российскую самоходную артиллерийскую установку "Нона". Удар по этой цели был нанесен с помощью БПЛА "Лелека-100".

Соответствующее видео опубликовала 71 отдельная егерская бригада Десантно-штурмовых войск ВС Украины. Отмечается, что враг пытался спрятать САУ "Нона" в посадке на одном из самых горячих участков фронта.

Однако технику не удалось скрыть от пристального взгляда украинского разведывательного БПЛА "Лелека-100".

Оператор дрона передал координаты вражеской САУ и скорректировал работу орудий Сил обороны. Точный удар сокрушил вражескую технику.

Следует отметить, что беспилотный авиационный комплекс "Лелека-100" был создан украинской компанией DeViRo. За время Великой войны он стал одним из наиболее распространенных БпАК в ВСУ.

Этот БПЛА можно использовать в любое время суток и в любую погоду.

"Лелека" может взлетать и приземляться в режиме радиомолчания. Длина ее маршрута составляет 100 – 220 км, а время нахождения в воздухе – до 4 часов.

Видео дня

Напомним, воины 79-й ОДШБр только за один бой в Донецкой области сожгли пять танков, четыре ББМ и 20 пехотинцев ВС РФ. Враг пытался добиться эффекта неожиданности, однако украинские разведчики вовремя заметили выдвижение российской техники, а николаевские десантники мгновенно ее уничтожили.

Как писал OBOZ.UA:

– Силы обороны Украины в течение боев 22 октября уменьшили российскую оккупационную армию еще на 870 захватчиков.

– Сколько военной техники ликвидировали наши воины, читайте в статистике Генерального штаба ВСУ по ссылке.

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