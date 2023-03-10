С ''вагнеровцев'' не спросят? У ликвидированного оккупанта нашли интересную памятку, как вести себя в случае ЧП

Российским оккупантам, находящимся на оккупированных территориях нашей страны, выдали "инструкции" по поведению с гражданскими. В частности, в случае чрезвычайных ситуаций или ДТП, совершенного нетрезвыми российскими военнослужащими, им предписывается представляться наемниками частной военной компании "Вагнер".

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Об этом сообщает группа "Информационное сопротивление". В Telegram-канале ИС опубликовали также фото "памятки", найденной на теле одного из ликвидированных российских военнослужащих.

"Обнаружена интересная памятка по обращению с гражданскими на временно оккупированных территориях у одного дохлого оккупанта "В случае "несчастных случаев" или смертельных ДТП, совершенных оккупантами в состоянии алкогольного опьянения при участии местных, во избежание ответственности рекомендуется представляться бойцами ЧВК "Вагнер". Интересный поворот", – отмечено в сообщении.

Вероятно, такая рекомендация призвана убить сразу "двух зайцев": избежать очередного скандала вокруг сброда военных преступников, называющих себя "российской армией" и одновременно подорвать тревожащую военное руководство РФ растущую "популярность" наемников-"вагнеровцев".

Кроме того, "памятка" содержит рекомендации "иметь подобающий внешний вид" и не носить знаки различия и шевроны российских подразделений, а также "не идти без надобности на контакт" с местными жителями и не брать у них продукты.

В то же время российским оккупантам предписывается "рекомендовать" украинцам на оккупированных Россией территориях узнавать информацию исключительно из российских пропагандистских сайтов, пабликов и телеканалов. Оккупанты в разговорах с украинцами обязаны называть украинских военнослужащих "бандеровцами", "нацистами" и "захватчиками", а также "обязательно утверждать, что мы воюем с НАТО".

Захватчикам официально разрешают отбирать у местных жителей их дома и имущество. А вот о российском командовании они обязаны отзываться "исключительно в позитивном свете".

Напомним, ранее в Вооруженных силах Украины заявили, что украинские воины уничтожили большую часть ЧВК "Вагнер" в Бахмуте. Вследствие колоссальных потерь российские оккупанты деморализованы и понимают, что перспектива у них только одна – стать "пушечным мясом".

Также сообщалось, что основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что ему отключили спецсвязь и перестали принимать в министерствах, чтобы он не выпрашивал боеприпасы. Перед этим российский олигарх назвал зэков-"вагнеровцев" "300 спартанцами" и открыто поиздевался над Шойгу и армией РФ.