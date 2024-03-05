Сайт минобороны РФ до сих пор 'лежит': в ГУР сообщили о новых последствиях своей кибероперации

Официальный сайт Министерства обороны России до сих пор не возобновил свою работу после кибератаки. Хакерскую атаку накануне совершили киберспециалисты украинской разведки.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления разведки Минобороны Украины. "Министерство обороны государства-агрессора России не может справиться с последствиями кибератаки ГУР МО Украины", – говорится в сообщении.

По состоянию на 5 марта 2024 года официальный сайт силового ведомства врага до сих пор лежит.

В частности, заблокированными остаются IP-телефония, домены минобороны РФ, а также серверы, которые обеспечивали электронный документооборот враждебной структуры.

Напомним, накануне киберспециалисты Главного управления разведки Минобороны Украины получили доступ к серверам министерства обороны страны-террориста России и завладели массивом секретной документации. В результате DDoS-атаки на серверы террористического ведомства в распоряжении ГУР оказалось, в частности, программное обеспечение защиты информации и шифрования.

Ранее сообщалось, что украинские хакеры совершили атаку на крупнейший российский интернет-портал Mail.ru. Благодаря работе ИТ-армии все пользователи, находящиеся за пределами России, а также часть внутренних пользователей упустили возможность доступа к своим аккаунтам.

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