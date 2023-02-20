'Сакральная' дата для оккупантов: Игнат заявил, что РФ может устроить несколько волн ракетных атак 23-24 февраля

В Воздушных силах Вооруженных сил Украины предупредили, что Россия может в ближайшее время совершить несколько волн ракетных атак на Украину. В частности, риск массированных ракетных ударов высок 23 и 24 февраля.

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Это связано с иррациональной любовью российского руководства к "сакральным датам", а именно такой датой в Кремле могут считать годовщину начала полномасштабного вторжения России в Украину. Об этом в эфире телемарафона заявил спикер ПС ВСУ Юрий Игнат.

"Россия может запугивать, но есть и официальные выступления военно-политического руководства нашей страны, которые неоднократно отмечали подготовку возможных провокаций РФ. Они могут быть и 23-го числа, что для них также сакральная дата - День защитника отечества или старое название - День советской армии. А 24 февраля - годовщина вторжения на нашу землю", - отметил он.

По словам Игната, повышенная угроза атак в эти дни подтверждается болезненной фиксацией руководства России на символизме, как подтверждают месяцы полномасштабной войны с Россией, "враг всегда использует даты".

Напомним, о вероятности ракетных ударов в годовщину начала полномасштабного вторжения России ранее предупреждал секретарь СНБО Алексей Данилов. По его словам, Россия готовится к массированной атаке на Украину 23-24 февраля.

В то же время в Офисе президента Украины заявили, что Россия может запустить по Украине 24 февраля три волны ракет.

При этом в воздушных силах ВСУ констатируют, что враг меняет тактику. В частности, сейчас агрессор выпускает меньше ракет, однако атакует чаще. Так Россия пытается истощить украинскую ПВО.

Также, по словам Игната, сейчас россияне пытаются прятать ракеты в руслах рек.

В частности, войска страны-агрессора запускают снаряды над Южным Бугом и Днестром, при этом ракеты пытаются пускать как можно ниже, чтобы их не обнаружили силы ПВО.

Вдобавок Россия все чаще запускает ракеты ночью. Ранее в темное время суток враг атаковал Украину только дронами-камикадзе.